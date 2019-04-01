كيف استغرق "بريكست" وقتا أطول من بناء برج إيفيل والسفر إلى المريخ؟

اسماء السيد - Reuters

بغض النظر عن رأيك في خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، أو حتى لو حاولت عدم التفكير في الأمر، نستطيع أن نتفق على شيء واحد: لقد استغرق وقتا طويلا، طويلا جدا.

مضى أكثر من 1000 يوم منذ تصويت البريطانيين للخروج من الاتحاد الأوروبي، ويبدو أن الساسة قد بدأوا اللعبة النهائية الآن، ولا سيما بعد رفض البرلمانيين خطة رئيسة الوزراء تيريزا ماي للمرة الثالثة.

لكن نتناول هنا خمسة أحداث كبرى لم تستغرق كل هذا الوقت:

بناء سفينة تيتانيك

Getty Images سفينة تيتانيك غرقت أثناء رحلتها إلى الولايات المتحدة

كانت ايرلندا الشمالية مشهورة بأشياء كثيرة، منها بناء سفينة تيتانيك.

وبُنيت السفينة في بلفاست عام ،1912 وانطلقت في رحلتها بعد 26 شهرا، ثم غرقت بعد اصطدامها بكتلة جليدية.

قضية مستقبل الحدود الايرلندية تبدو شبيهة بالكتلة الجليدية التي أغرقت تيتانيك، من حيث كونها متجمدة وأكبر مما بدت في البداية.

وستصبح الحدود بين ايرلندا الشمالية وجمهورية ايرلندا اليابسة الوحيدة التي يمكن الانتقال منها بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي، لذلك هناك جدل كبير حول الترتيبات الجمركية التي يجب تطبيقها.

وهذا ببساطة هو ما أعاق الموافقة على اتفاقية رئيسة الوزراء البريطانية في البرلمان.

السفر إلى المريخ

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بعيد ووحيد وأحمر ويبعد بـ53 مليون ميل عن مجلس العموم.

لكن عندما يكون كوكب المريخ في أقرب نقطة له من الأرض، يستغرق الوصول إليه 300 يوم، ومنذ استفتاء عام 2016 كان الوقت كافيا للوصول إلى هناك.

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بناء برج إيفل

Getty Images من لا يحب البريكست في الربيع ؟

كم يستغرق بناء رمز وطني كي يصبح مدعاة للفخر.

إذا كنت فرنسيا سيستغرق الأمر سنتين، لأن برج إيفل بُني بين عامي 1887 و 1889.

وكان المفروض تفكيك البرج بعد 20 عاما لكن ذلك لم يحدث.

لأن الخطط تتغير، كما اكتشفت تيريزا ماي.

عمر الهامستر

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1100 يوم هي العمر المفترض لحيوان الهامستر الأليف.

عدد لا متناه من هذه الحيوانات عاش حياته دون أن يعرف شيئا عن مفاوضات البريكست.

ومن الحقائق والصدف العجيبة هو أن الهامستر حيوان مهاجر، كان وطنه الأصلي سوريا وتركيا قبل توطينه في القارة الأوربية، قضى وقتا كافيا معنا هنا، تماما مثل مواطني الاتحاد الأوروبي، بإمكان كليهما المكوث إذن.

مسلسل "لعبة العروش"

رغم تباين التقديرات، إلا أن أحداث المسلسل تستغرق ما بين 1100-1400 يوم.

ويتشابه بريكست مع دراما المسلسل، إذ أن الولاءات السياسية تتغير، والمواقف تتبدل.

لكن، مَن سيجلس على العرش الفولاذي في 10 داوننغ ستريت حين ينقشع الغبار؟

الشيء الأكيد في المسلسلين هو أن المعركة ستثير الكثير من الغبار في الحالتين