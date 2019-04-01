دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters حزب أردوغان يعلن مجددا فوزه بانتخابات اسطنبول

أنقرة (رويترز) - أعلن حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا يوم الاثنين مرة أخرى فوزه في انتخابات رئاسة بلدية مدينة اسطنبول، وذلك بعد أقل من ساعة على تصريح مرشح الحزب بأن منافسه مرشح المعارضة يتقدم في فرز الأصوات.

وقال بيرم شان أوجاق رئيس الحزب في منطقة اسطنبول إن حزبه الذي يتزعمه الرئيس رجب طيب أردوغان لديه "الكثير" من الأدلة التي تظهر أن هناك مخالفات في الأصوات ومن الواضح أن هذه المخالفات كان لها تأثير على النتيجة.

(إعداد محمود رضا مراد للنشرة العربية - تحرير ياسمين حسين)