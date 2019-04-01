شكرا لقرائتكم خبر عن "تعليم النواب " تشهد افتتاح معمل علم النفس التجريبى بجامعة أسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، برئاسة الدكتور سامي هاشم، خلال زيارتها البرلمانية اليوم الاثنين، إلي مقر جامعة أسوان ، افتتاح معمل علم النفس التجريبي والقياس الفني التابع بكلية الآداب، بحضور رئيس الجامعة الدكتور أحمد غلاب.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي قام بها أعضاء لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، برئاسة الدكتور سامي هاشم، في مقر جامعة أسوان اليوم في مدينة أسوان الجديدة، وشارك فيها من النواب، الدكتور ليلي أبو إسماعيل أمين سر اللجنة، والدكتورة ماجدة نصر، والدكتور إبراهيم حجازي، وفايز بركات، والدكتورة هالة أبو علي، وفي حضور النائب ياسين عبد الصبور، والنائب شرعي صالح، وبرفقتهم نواب رئيس جامعة أسوان، وعدد من العمداء وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة .

وقال رئيس الجامعة الدكتور أحمد غلاب، إن المعمل الجديد يحتوي علي عدد كبير من المقايس النفسية لجميع المراحل من سن الطفولة وصولاً إلي الشيخوخة، وذلك لقياس الاتجاهات الشخصية ودرجات الذكاء واضطرابات الطفولة وصعوبة التعليم وذلك بالنسبة للأشخاص أوذوى الاحتياجات الخاصة.

وأضاف غلاب ، أن معمل علم النفس الجديد يخدم طلاب الجامعة ويساهم في إعداد الأخصائي النفسي الذي تحتاج إليه المستشفيات والمدارس وكافة القطاعات الحكومية الأخري، ويضم المعمل عدد كبير من أجهزة التدريب علي قياس أنماط وأساليب التعلم بطريقة حديثة ، مشيرا الى أن المعمل يحتوي أيضا علي عدد كبير من المقاييس النفسية لجميع المراحل العمرية من سن الطفولة حتي مرحلة الشيخوخة لقياس الاتجاهات والشخصية والذكاء واضطرابات الطفولة وصعوبات التعلم للأفراد العاديين وذوي الاحتياجات الخاصة.

من جانبها، قالت الدكتورة إحسان عبد القدوس ، عميد كلية الآداب، إن المعمل سوف يخدم أيضا طلاب كلية الطب في مجال الطب النفسي ويساعدهم في إجراء القياسات اللازمة للأطفال.

وأشار الدكتور مدحت ألطاف، رئيس قسم علم النفس بالكلية، إلي أن المعمل يخدم 60 حالة في الساعة الواحدة وسوف يستقبل كافة الحالات المحولة من مدارس التربية والتعليم ومديرية الصحة، علاوة علي خدمة طلاب الجامعة.

ومن ناحية أخري، تفقد أعضاء لجنة التعليم بمجلس النواب عدد من المباني والمدرجات الخاصة بالكليات في مقر الجامعة بمدينة أسوان الجديدة، واستمعوا لشرح من الدكتور أحمد غلاب، حول الخطة المستقبلية لتطوير الجامعة خلال الفترة المقبلة.

بدوره، أشاد الدكتور سامي هاشم، رئيس اللجنة، بالتطور الذي تشهده جامعة أسوان علي يد الدكتور أحمد غلاب، معتبرا إياه نموذج ناجح للجامعات المصريّة.

وفي ختام الزيارة البرلمانية إلي جامعة أسوان الجديدة، أهدي الدكتور أحمد غلاب، درع الجامعة إلي الدكتور سامي هاشم رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي.

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