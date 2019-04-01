شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا تجاهلت الإخوان انتهاكات "أردوغان" خلال انتخابات المحليات؟.. باحث يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور طه على، الباحث السياسى، أن جماعة الإخوان تشارك فى الانتهاكات التى يمارسها رجب طيب أردوغان ، ضد معارضيه ، خاصة وأن التنظيم يلتزم الصمت بشكل كامل عن كافة أساليب القمع للنظام التركى فى تركيا، فى أوقات الانتخابات وهو ما حدث خلال انتخابات المحليات التى أجريت فى تركيا.وأضاف الباحث السياسى، أن الإخوان يصمتون على هذه التجاوزات ، إذ يعتبرون أن النظام التركى يعبر عن الإسلام، وبالتالى تتجاهل الجماعة أى انتهاكات يمارسها النظام التركى بل تساعد عليها ، مضيفا أن التنظيم الإخوانى يرى فى بقاء النظام التركى بقاء لوجود التنظيم فى إسطنبول .

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