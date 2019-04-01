صدى البلد - رشا عبدالوهاب
ذكرت وكالة "بلومبرج" الإخبارية الأمريكية، أن المدن التركية الكبرى انقلبت ضد الرئيس رجب طيب أردوغان لأول مرة منذ 1994، في رفض لاذع في صناديق الاقتراع لسياساته انتهى لصالح المعارضة التي اقتنصت مسقط رأس أردوغان في إسطنبول.
وأشارت الوكالة الأمريكية إلى أن العاصمة أنقرة والمدن الأخرى على ساحل البحر المتوسط خرجت من سيطرة "تحالف الشعب"، الذي يقوده حزبا "العدالة والتنمية" الحاكم و"الحركة القومية" خلال الانتخابات المحلية التي جرت أمس نتيجة حالة الكساد التي ضربت الاقتصاد التركي وفقد العملة التركية الليرة...
كانت هذه تفاصيل خبر نهاية أسطورة أردوغان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.