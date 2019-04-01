نهاية أسطورة أردوغان

صدى البلد - رشا عبدالوهاب



ذكرت وكالة "بلومبرج" الإخبارية الأمريكية، أن المدن التركية الكبرى انقلبت ضد الرئيس رجب طيب أردوغان لأول مرة منذ 1994، في رفض لاذع في صناديق الاقتراع لسياساته انتهى لصالح المعارضة التي اقتنصت مسقط رأس أردوغان في إسطنبول.

وأشارت الوكالة الأمريكية إلى أن العاصمة أنقرة والمدن الأخرى على ساحل البحر المتوسط خرجت من سيطرة "تحالف الشعب"، الذي يقوده حزبا "العدالة والتنمية" الحاكم و"الحركة القومية" خلال الانتخابات المحلية التي جرت أمس نتيجة حالة الكساد التي ضربت الاقتصاد التركي وفقد العملة التركية الليرة...