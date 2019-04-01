بيان رئاسي في الجزائر: بوتفليقة سوف يستقيل قبل نهاية ولايته

القاهرة - (مصراوي)

أعلنت الرئاسة الجزائرية، الإثنين، أن الرئيس الحالي عبد العزيز بوتفليقه سوف يستقيل قبل نهاية ولايته الحالية.

وتنتهي ولاية بوتفليقة رسميًا يوم 28 أبريل الجاري، وذكر البيان أن "بوتفليقة سيواصل إصدار قرارات هامة خلال الفترة الانتقالية بعد موعد استقالته".

وكانت النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر أعلنت أنها فتحت تحقيقات ابتدائية في قضايا فساد وتهريب أموال بالعملة الصعبة إلى خارج البلاد.

وأضافت في بيان، الاثنين، أنها أصدرت أوامر بمنع السفر ضد مجموعة من الأشخاص كتدبير احترازي وفقاً للمادة 36 مكرر1 إجرائي...