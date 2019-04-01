MTV: اجتماع لجنة دراسة خطة الكهرباء إيجابي وجلسة الغد حاسمة

علمت قناة الـ"MTV" بأن إجتماع اللجنة الوزارية المكلفة دراسة ​خطة الكهرباء​ كان إيجابيا، وجلسة الغد ستكون حاسمة ستكون خطة الكهرباء البند الأول على جلسة ​مجلس الوزراء​ الخميس المقبل.

كما علمت ان "مسألة الطاقة المؤقتة لم تحسم بعد وسيستمر ​النقاش​ حولها غدا، ووعدت وزيرة الطاقة ندى البستاني ان تقدم تصورا عن الموضوع غدا".

كما أشارت القناة الى ان وزيرة الطاقة تراجعت عن الكلفة السابقة المطروحة للاستملاك والتي كانت 300 مليون ​دولار​ لتصبح 30 مليون دولار.

ونقلت قناة الـ"OTV" عن البستاني قولها بعد اجتماع اللجنة أت "فريقا من ​وزارة الطاقة​ و​البنك الدولي​ حضر الاجتماع، النقاش كان تقنيا وايجابيا ويبشر بالخير واخذنا الملاحظات بعين الاعتبار".