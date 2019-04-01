MTV: اجتماع لجنة دراسة خطة الكهرباء إيجابي وجلسة الغد حاسمة

علمت قناة الـ"MTV" بأن إجتماع اللجنة الوزارية المكلفة دراسة خطة الكهرباء كان إيجابيا، وجلسة الغد ستكون حاسمة ستكون خطة الكهرباء البند الأول على جلسة مجلس الوزراء الخميس المقبل.
كما علمت ان "مسألة الطاقة المؤقتة لم تحسم بعد وسيستمر النقاش حولها غدا، ووعدت وزيرة الطاقة ندى البستاني ان تقدم تصورا عن الموضوع غدا".
كما أشارت القناة الى ان وزيرة الطاقة تراجعت عن الكلفة السابقة المطروحة للاستملاك والتي كانت 300 مليون دولار لتصبح 30 مليون دولار.
ونقلت قناة الـ"OTV" عن البستاني قولها بعد اجتماع اللجنة أت "فريقا من وزارة الطاقة والبنك الدولي حضر الاجتماع، النقاش كان تقنيا وايجابيا ويبشر بالخير واخذنا الملاحظات بعين الاعتبار".
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