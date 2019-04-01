أبي اللمع: يجب العمل على الشبكة الكهربائية قبل اللجوء إلى البواخر

أكد عضو تكتل "​الجمهورية القوية​" النائب ​إدي أبي اللمع​ أنه "كان من المفترض أن نبدأ من العمل على شبكة نقل ​الكهرباء​ قبل أن نلجأ إلى البواخر، فجزء من الكهرباء يضيع هدراً وكذلك هماك هدر في الفواتير"، مشيراً إلى أنه "كلما يتم ضخ الكهرباء فإن الهدر يكبر والبدائل موجودة لكن المهم هو أن لا ينزعج أحد حين نقدم البدائل".

وخلال حديث تلفزيوني، لفت إلى أنه "لدينا الحق في أن نعطي رأينا بالموضوع لأن قضية الكهرباء هي قضية رأي عام"، موضحاً "أننا أعطينا ملاحظات أساسها إنشاء هيئة ناظمة ومجلس إدارة لشركة كهرباء لبنان وقد قدمت من دون أي استجابة".

وتعليقا على ما نشرته "​النشرة​"، أوضح "أننا لم نشن أي هجوم بل تكلمنا عن نقطة انطلاق ​خطة الكهرباء​ بأنها بداية خاطئة ثم رأينا هجوماً يُشن علينا".