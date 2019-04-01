مجهولون أطلقوا النار على صيدلية في الهرمل والاضرار مادية

افادت معلومات صحفية بأن صاحب صيدلية "الحكمة" الصيدلي م. ع. المقهور ادعى لدى مخفر درك الهرمل، ان مجهولين أطلقوا النار من سلاح حربي باتجاه صيدليته، مما أدى الى اضرار مادية في الأجهزة والأدوية والممتلكات.
وتولت قوى الأمن الداخلي التحقيق، وعملت الادلة الجنائية على رفع البصمات وجمع الأدلة.
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