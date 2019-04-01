مجهولون أطلقوا النار على صيدلية في الهرمل والاضرار مادية

افادت معلومات ​صحفية​ بأن صاحب صيدلية "الحكمة" الصيدلي م. ع. المقهور ادعى لدى مخفر درك ​الهرمل​، ان مجهولين أطلقوا النار من سلاح حربي باتجاه صيدليته، مما أدى الى اضرار مادية في الأجهزة و​الأدوية​ والممتلكات. وتولت ​قوى الأمن الداخلي​ التحقيق، وعملت الادلة الجنائية على رفع البصمات وجمع الأدلة.

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