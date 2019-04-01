أكد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​ياسين جابر​ في حديث تلفزيوني له أن "كل وزير وجهنا له سؤال حول ما هية المراسيم او القوانين المرتبطة بوزارته"، مشيراً الى أن "كل اجوبة لا نقتع بها سنحولها الى استجواب في جلسة عامة".

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كانت هذه تفاصيل خبر جابر: وجهنا لكل وزير سؤال حول ما هية المراسيم او القوانين المرتبطة بوزارته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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