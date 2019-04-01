الفرزلي: قرار ضم الجولان ليس موجها ضد سوريا فقط بل ضد لبنان أيضا

أكد نائب رئيس ​مجلس النواب​ ​إيلي الفرزلي​ أن "قرار ضم ​الجولان​ ليس موجها ضد ​سوريا​ فقط بل ضد ​لبنان​ أيضا، لأن ​مزارع شبعا​ وتلال ​كفرشوبا​ بنظر ​إسرائيل​ هي من ضمن الجولان وتابعة لإحتلال عام 1967 ستكون بطريقة أوبأخرى مشمولة بقرار الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​".

وخلال حديث تلفزيوني، لفت إلى أن "لبنان يمتلك عوامل القوة والثلاثية الذهبية ​الجيش​ والشعب و​المقاومة​ تجعل منه قادراً على أخذ المواقف الواضحة والصريحة"، مشيراً إلى أن "​الدولة اللبنانية​ تطالب بحقها بالعودة الآمنة للنازحين بينما تحاول الدول الأجنبية عرقلة عودة ​النازحين​ بهدف استثمارهم ونحن نريد من ​الدول العربية​ أن تساعدنا على إعادتهم".