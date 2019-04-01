الفرزلي: قرار ضم الجولان ليس موجها ضد سوريا فقط بل ضد لبنان أيضا

أكد نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي أن "قرار ضم الجولان ليس موجها ضد سوريا فقط بل ضد لبنان أيضا، لأن مزارع شبعا وتلال كفرشوبا بنظر إسرائيل هي من ضمن الجولان وتابعة لإحتلال عام 1967 ستكون بطريقة أوبأخرى مشمولة بقرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب".
وخلال حديث تلفزيوني، لفت إلى أن "لبنان يمتلك عوامل القوة والثلاثية الذهبية الجيش والشعب والمقاومة تجعل منه قادراً على أخذ المواقف الواضحة والصريحة"، مشيراً إلى أن "الدولة اللبنانية تطالب بحقها بالعودة الآمنة للنازحين بينما تحاول الدول الأجنبية عرقلة عودة النازحين بهدف استثمارهم ونحن نريد من الدول العربية أن تساعدنا على إعادتهم".
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