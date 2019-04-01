أكد وزير ​الصحة​ ​جميل جبق​، خلال حديث تلفزيوني، أن "زيارتي لمنسق ​اللقاء الإسلامي الوطني​ ​الشيخ ​ماهر عبد الرزاق​ تضمنت نقل الهواجس والمشاكل الموجودة ونسعى لحلها في ​منطقة عكار​ وإيجاد مراكز إستشفائية جديدة ورفع السقف المالي ل​مستشفى​ عبد الله الراسي مثلما وعدت وتجهيزها بالمعدات ونتمنى مع مرور الوقت حل هذه المشكلة".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جبق: نسعى لحل مشاكل منطقة عكار وإيجاد مراكز إستشفائية جديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.