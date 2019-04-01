داوود:خطاب عون في القمة العربية يعبر عن قلق اللبنانيين

رأى ​وزير الثقافة​ ​محمد داود داود​ في تصريح على مواقع الت "‏خطاب فخامة ​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​ في ​القمة العربية​ في تونس يعبر عن قلق اللبنانيين بعد اعتراف الرئيس الأميركي بسيادة ​إسرائيل​ على ​الجولان​".

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