أكدت معلومات قناة "الجديد" أن "وزراء "​القوات اللبنانية​" شددوا على موضوع التأكد من وقف الهدر التقني وغير التقني في ​الكهرباء​ قبل أن يرسو التلزيم على أي أحد"، مشيرة إلى أن "وزير المال ​علي حسن خليل​ وضع خلال جلسة الكهرباء ملخصا ل​خطة الكهرباء​ ورأي فريقه السياسي لمناقشتها وتبنى في مضمون الملخص الخطة".

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كانت هذه تفاصيل خبر معلومات الجديد: خليل وضع ملخصا لخطة الكهرباء وتبنى في المضمون الخطة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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