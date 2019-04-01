نحاس: يجب ان نحدد اين مراكز الثقل في الصرف وكيفية خفضها بالموازنة

أكد عضو كتلة "الوسط المستقل" النائب ​نقولا نحاس​ أنه "يجب ان نرى اين مراكز الثقل وحجم القوى البشرية التي يتم فيها الصرف اين هي وكيف يمكن ان نخفض منها".

وفي حديث تلفزيوني له، أوضح نحاس أن "كثير من الامور يمكن معالجتها، هناك المساعدات و​الصحة​ والشؤون الاجتماعية، وعلى الدولة تعمل على اصلاح ​الكهرباء​".

وأكد انه "يجب ان يكون هناك ثقة اذا الكل أراد شد الاحزمة، والاهم ان تعطى الثقة للمواطن".