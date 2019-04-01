أكد عضو كتلة "الوسط المستقل" النائب نقولا نحاس أنه "يجب ان نرى اين مراكز الثقل وحجم القوى البشرية التي يتم فيها الصرف اين هي وكيف يمكن ان نخفض منها".
وفي حديث تلفزيوني له، أوضح نحاس أن "كثير من الامور يمكن معالجتها، هناك المساعدات والصحة والشؤون الاجتماعية، وعلى الدولة تعمل على اصلاح الكهرباء".
وأكد انه "يجب ان يكون هناك ثقة اذا الكل أراد شد الاحزمة، والاهم ان تعطى الثقة للمواطن".
كانت هذه تفاصيل خبر نحاس: يجب ان نحدد اين مراكز الثقل في الصرف وكيفية خفضها بالموازنة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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