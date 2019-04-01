أكدت مصادر رئيس الحكومة سعد الحريري لقناة "LBC" أن "الاجراءات الموجعة التي تحدث عنها هي وقف الإنفاق وفق ما كان يحصل في بعض الوزارات"، مشيرةً الى ان "الخطوة الاصلاحية ستكون بوقف عجز الكهرباء وتعيين الهيئات الناظمة".
وأشارت المصادر الى انه "من بين المقتراحات خفض رواتب الرؤساء والوزراء والنواب ومخصصات السفر والمزيد من الضرائب على الودائع".
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر الحريري لـ LBC: الإجراءات الموجعة هي وقف الانفاق وفق ما كان يحصل في بعض الوزارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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