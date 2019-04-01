مصادر الحريري لـ LBC: الإجراءات الموجعة هي وقف الانفاق وفق ما كان يحصل في بعض الوزارات

أكدت مصادر رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ لقناة "LBC" أن "الاجراءات الموجعة التي تحدث عنها هي وقف الإنفاق وفق ما كان يحصل في بعض الوزارات"، مشيرةً الى ان "الخطوة الاصلاحية ستكون بوقف عجز ​الكهرباء​ وتعيين الهيئات الناظمة".

وأشارت المصادر الى انه "من بين المقتراحات خفض رواتب الرؤساء والوزراء والنواب ومخصصات السفر والمزيد من الضرائب على الودائع".