القاضية غادة عون: لا يوجد خلاف مع القاضي نقولا منصور بل سوء تفاهم جرى حله

أكدت مدعي عام ​جبل لبنان​ القاضية ​غادة عون​ أنه "إذا لم يثبت شيء على أحد فلا يمكن ملاحقته"، مشيرة إلى "أننا نرسل وراء الموظفين في قصر عدل بعبدا من أجل الإستماع إليهم كشهود ولذلك لا داعي للوقفات الإحتجاحية الداعمة لهم".

وخلال حديث تلفزيوني، لفتت إلى أنه "أصبح هناك تدبير من قبل ​التفتيش القضائي​ والإستدعاءات ستستمر عبر ​شعبة المعلومات​ لأن الملف كان بيدا منذ البداية وهم سيستمرون حتى يتبين كل شيء لديهم".

وأوضحت أنه "لا يوجد خلاف مع القاضي ​نقولا منصور​ بل سوء تفاهم جرى حله"، مؤكدةً أنه "أراد أن نعلمه بالموضوع وتم إرسال كتاب إليه وانتهى الموضوع".