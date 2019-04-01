أكدت مدعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون أنه "إذا لم يثبت شيء على أحد فلا يمكن ملاحقته"، مشيرة إلى "أننا نرسل وراء الموظفين في قصر عدل بعبدا من أجل الإستماع إليهم كشهود ولذلك لا داعي للوقفات الإحتجاحية الداعمة لهم".
وخلال حديث تلفزيوني، لفتت إلى أنه "أصبح هناك تدبير من قبل التفتيش القضائي والإستدعاءات ستستمر عبر شعبة المعلومات لأن الملف كان بيدا منذ البداية وهم سيستمرون حتى يتبين كل شيء لديهم".
وأوضحت أنه "لا يوجد خلاف مع القاضي نقولا منصور بل سوء تفاهم جرى حله"، مؤكدةً أنه "أراد أن نعلمه بالموضوع وتم إرسال كتاب إليه وانتهى الموضوع".
كانت هذه تفاصيل خبر القاضية غادة عون: لا يوجد خلاف مع القاضي نقولا منصور بل سوء تفاهم جرى حله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.