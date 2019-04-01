درغام: يجب البحث وتقديم الحلول على طاولة مجلس الوزراء

أكد عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​أسعد درغام​ أن "​التيار الوطني الحر​ يدعم الرجوع إلى هيئة المناقصات"، مشيراً إلى أن "إعطاء رأي شيء والهجوم على التيار أمر آخر، فما قاله النائب ​وهبي قاطيشه​ هو هجوم على التيار ورئيسه الوزير ​جبران باسيل​".

وخلال حديث تلفزيوني، لفت إلى أنه "يجب البحث وتقديم الحلول على طاولة ​مجلس الوزراء​"، موضحاً "أننا وضعنا خطة للكهرباء على طريقة مستدامة وطويلة الأمد وتؤمن مدخول لخزينة ​الدولة اللبنانية​ وإذا كان هناك بدائل لدى أحد فليقدمها".

واعتبر أنه "على صعيد خطة ​الكهرباء​، فإن وزيرة الطاقة ​ندى بستاني​ أكدت أن يدها ممدودة للجميعـ وإذا لم يوافق مكون واحد على أي قضية فإن الأمور ستمشي ومن الخطورة الوقوف عند رأي فريق واحد تجاه ملف ذو أهمية كبيرة".