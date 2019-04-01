درغام: يجب البحث وتقديم الحلول على طاولة مجلس الوزراء

أكد عضو تكتل "لبنان القوي" النائب أسعد درغام أن "التيار الوطني الحر يدعم الرجوع إلى هيئة المناقصات"، مشيراً إلى أن "إعطاء رأي شيء والهجوم على التيار أمر آخر، فما قاله النائب وهبي قاطيشه هو هجوم على التيار ورئيسه الوزير جبران باسيل".
وخلال حديث تلفزيوني، لفت إلى أنه "يجب البحث وتقديم الحلول على طاولة مجلس الوزراء"، موضحاً "أننا وضعنا خطة للكهرباء على طريقة مستدامة وطويلة الأمد وتؤمن مدخول لخزينة الدولة اللبنانية وإذا كان هناك بدائل لدى أحد فليقدمها".
واعتبر أنه "على صعيد خطة الكهرباء، فإن وزيرة الطاقة ندى بستاني أكدت أن يدها ممدودة للجميعـ وإذا لم يوافق مكون واحد على أي قضية فإن الأمور ستمشي ومن الخطورة الوقوف عند رأي فريق واحد تجاه ملف ذو أهمية كبيرة".
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