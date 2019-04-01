زلزال بقوة 5.2 درجة على مقياس ريختر يضرب غرب إيران

أعلن مركز الزلازل الإيراني، أن زلزالا بلغت قوته 5.2 درجة على مقياس ريختر ضرب غرب البلاد على الحدود مع ​العراق​. وأعلن المركز أن الزلزال ضرب مقاطعة كرمنشاه الواقعة على بعد 690 كيلو متر من العاصمة ​طهران​، فيما لم ترد ​تقارير​ فورية تفيد وقوع أضرار مادية أو بشرية.

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