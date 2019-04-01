السلطات الأميركية تسلم فيتنام 6 زوارق دورية

أعلنت السفارة الأميركية في عاصمة فيتنام هانوي، أن الولايات المتحدة سلمت 6 زوارق دورية قيمتها 12 مليون دولار لخفر السواحل الفيتنامي، مشيرة الى أن "تسليم زوارق الدورية هذه يمثل تعزيزا للتعاون بين الولايات المتحدة وفيتنام في مجالات إنفاذ القانون البحري والبحث والإنقاذ البحري وعمليات المساعدة الإنسانية البحرية داخل المياه الإقليمية في فيتنام والمنطقة الاقتصادية الخالصة".
وذكرت وسائل إعلام رسمية في فيتنام، أن سفينة تابعة لخفر السواحل الهندي رست في ميناء مدينة دانانغ وسط البلاد في زيارة تستغرق 4 أيام، وذلك في إطار تعزيز العلاقات العسكرية بين البلدين.
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