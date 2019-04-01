رويترز: تعطل أجهزة الكمبيوتر في 3 شركات طيران أميركية في وقت واحد

ذكرت وكالة "رويترز" أن أجهزة الكمبيوتر في ثلاث شركات طيران أميركية تعطلت عن العمل في آن واحد، دون أن تحدد الوكالة سبب حدوث هذا العطل. وأوضحت أن شركات الطيران هي "Delta" و"United Airlines" و"Southwest Airlines".

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