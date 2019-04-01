وزير الطاقة الإيراني: اجراءات أميركا غير القانونية تقف وراء تقلب أسعار النفط

كشف وزير الطاقة الإيراني بيجن زنغنه، أن مباحثاته في موسكو مع نظيره الروسي ألكسندر نوفاك تناولت أسواق النفط، والتعاون بين البلدين بما يضمن استقرار سوق الطاقة العالمية.
ولفت الى "أننا بحثنا بشكل مفصل الوضع في أسواق النفط، وتوصلنا إلى أن الولايات المتحدة وعبر إجراءاتها غير القانونية هي من يقف وراء تقلبات الأسعار، وما يكتبه ترامب عبر حسابه في تويتر حول ضرورة قيام أوبك برفع منسوب إنتاجها لضمان الاستقرار غير صحيح، فتدخل واشنطن المستمر بأسعار الذهب الأسود هو ما يحول دون توازنها واستقرارها"، مشيرا الى "أننا تطرقنا إلى العقوبات، فقيود واشنطن الموجهة ضد إيران وفنزويلا وروسيا، من الممكن أن تؤدي إلى عدم استقرار الأسواق في نهاية المطاف".
وأعرب عن أمله بأن "تكون المبادرة المالية المقترحة من قبل الدول الأوروبية للالتفاف على عقوبات واشنطن، ناجعة وفاعلة"، مؤكدا أن "العلاقات بين موسكو وطهران تستوجب بقاء وزراتي طاقة البلدين على اتصال مستمر، ولا سيما في ظل الوضع الحساس الذي تمر به أسواق النفط العالمية".
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