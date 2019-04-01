المصارف المركزية الأوروبية تحذّر من تداعيات بريكست بدون اتفاق

حذّرت كبرى ​المصارف​ المركزية الأوروبية من أنّ الأسواق المالية ليست مستعدة لـ"​بريكست​" بدون اتفاق وقد تواجه اضطرابات إذا حصل هذا "السيناريو الأسوأ".

وأبلغ نائب رئيس ​المصرف المركزي​ الأوروبي لويس دي غيندوس اعضاء ​البرلمان الاوروبي​ في ​بروكسل​ أنّ مخاطر خروج ​بريطانيا​ بدون اتفاق من التكتل الاوروبي في 12 نيسان "امر لا يمكن تجاهله"، مشيرا الى أن "الأسواق لم تأخذ في الحسبان احتمال سيناريو لا اتفاق. افترضوا أن هذا السيناريو الأسوأ سيحدث، علينا أن نكون مستعدين".

ولفت الى أنّ المؤسسات الاوروبية والحكومات الوطنية "اتخذت إجراءات لتقليل الاثر المفترض فيما ​القطاع الخاص​ أكثر استعدادا عما كان عليه قبل ستة أشهر"، موضحا أنه "مع تباطؤ نمو منطقة اليورو نهاية العام الفائت ومطلع العام الحالي فإن بريكست غير منظم "قد يضاعف الاثار السلبية والتواجهات المتراجعة عبر تقويض الثقة في شكل اكبر".

أما رئيس المصرف المركزي الهولندي كلاس كنوت، فأعلن في تصريح لصحيفة الأعمال الألمانية هانديلسبلات أنّ "الأسواق لم تضع بريكست صعبا في حسابها"، مبينا أنه إذا حصل هذا السيناريو "فقد يكون هناك اضطراب كبير في الأسواق وقد يتعرض الجنيه الاسترليني للضغط".