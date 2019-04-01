كاراسين: العداء لروسيا استغل بنشاط في الحملات الانتخابية الأوكرانية

اعتبر نائب وزير الخارجية الروسي، ​غريغوري كاراسين​ أن الحملة الانتخابية الحالية في ​أوكرانيا​، لديها كل الفرص لتدخل التاريخ "كأخشن وأقذر وأقسى حملة انتخابية جرت في أوكرانيا"، مشيرا الى أن "خلق صعوبات بشكل متعمد أمام تعبير المواطنين عن إرادتهم، يلقي بظلاله على العملية الانتخابية برمتها. حتما، تثار أسئلة للسلطات، التي تحاول التأثير على نتيجة التصويت بالصعوبات التي تخلقها أمام المواطنين. تعتمد شرعية ​الانتخابات​ على مدى النزاهة والشفافية، وتوافقها مع معايير الديمقراطية المعروفة عموما".

ولفت إلى أن "كييف قد تحاول ترتيب استفزازات مسلحة في جنوب شرق أوكرانيا، كشكل من أشكال ​الحملات الانتخابية​"، مضيفا: "نود حقا تطبيع العلاقات مع أوكرانيا، أقرب جيراننا إلينا، والتي ترتبط بها صلات روحية وثقافية وحضارية قائمة تاريخيا. لكن للأسف، ما يحدث هناك يترك فرصة ضئيلة لذلك".

ورأى أن "عامل العداء ل​روسيا​، أصبح المعيار للعديد من السياسيين الأوكرانيي"ن، مشيرا إلى أن "هذا العداء يستغل بنشاط في الحملات الانتخابية".