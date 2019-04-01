"مذكرات شهيد".. أحدث إصدارات سلسلة "كتاب اليوم" عن حرب أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (أ ش أ):

صدر حديثا عن سلسلة (كتاب اليوم)الصادرة عن أخبار اليوم، كتاب جديد بعنوان "مذكرات شهيد" للكاتب الصحفي محمد الليثي.

ويقدم الليثي - في الكتاب - مذكرات الشهيد سيد بسطويسي أحد شهداء حرب أكتوبر، الذي وثق من خلال دفتر يومياته قبل الاستشهاد بطولات الجنود لتبين كم البطولات والتضحيات التي قام بها خير أجناد الأرض من أجل استرداد أراضيهم.

يحتوي الكتاب على العديد من الفصول المهمة لقصص حقيقية دارت رحاها خلال الحرب، ووثق تفاصيلها البطل بسطويسي، لينقل مشاهد مليودرامية تعيد للأذهان هذه الوقائع، منها: "رائحة الموت"، و"استشهاد سيد بسطويسي"، و"أزمة تطبيع"، و"معركة المزرعة الصينية"، و"الأيام الأخيرة"، و"أسرار الجبهة"، و"سيد في الصحف الإسرائيلية"، و"يوم العبور".

وقال علاء عبد الهادي رئيس تحرير "كتاب اليوم" - في تقديمه للكتاب- إن هذا الكتاب يميط اللثام عن مذكرات بخط يد الشهيد البطل سيد حسين بسطويسي أحد أبطال حرب أكتوبر، الذي لقي وجه ربه أثناء معركة الثغرة، ومن خلال 8 دفاتر، أبدع الشهيد في كتابة وصف تفصيلي بديع للأيام التي سبقت لقاء ربه، إضافة إلى قصص إنسانية يصف فيها زملاءه على الجبهة.