بالأسماء.. مصرع طفل وإصابة 4 أشخاص انهارت عليهم حفرة بالوادي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد – محمد الباريسي:

لقي طفل مصرعه، بينما أصيب 4 أشخاص، مساء اليوم الاثنين، في حادث انهيار حفرة أثناء قيامهم بالتنقيب في منطقة جبلية بالقرب من نقطة الكيلو 165 على طريق "الخارجة – أسيوط" بمحافظة الوادي الجديد.

وتلقى مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، اللواء محمد كمال، إخطارًا، يفيد مصرع يوسف رجب جميل، 13 سنة ومقيم المعصرة بمنطقة حلوان، وإصابة، "أحمد حماد حسن علي، 33 سنة، عبد الحكيم عبد الهادي محمد 33 سنة، أحمد رجب السيد طه ٢٤ سنة، وأحمد محمد عبد السلام العبد، ٣٥ سنة، وجمعيهم من مركز العدوة في محافظة المنيا.

جرى نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى الخارجة العام، تحت حراسة الشرطة، وجاري تحرير المحضر اللازم للواقعة، تمهيدًا لإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق.