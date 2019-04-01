انطلاق مناورات عسكرية بين السعودية وبريطانيا

محمد اسماعيل - القاهرة - الرياض - (د ب ا)
انطلق اليوم الاثنين، تمرين جند الصحراء المشترك 3 ،الذي تشارك فيه القوات البرية السعودية مع الجانب البريطاني بالشمالية الغربية بهدف إكتساب التخطيط للعمليات العسكرية.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) عن قائد المنطقة الشمالية الغربية اللواء الركن ظافر بن علي الشهري قوله " ان هذا التمرين يعتبر امتداداً لتمارين سابقة تهدف لرفع الجاهزية القتالية ".
من جانبه، قال قائد القوة المشاركة المقدم جراهام سيفتون "أن هذه التمارين هدفها الأول إكتساب الخبرة والتعلم في مجال تخطيط العمليات العسكرية والهدف الثاني تقوية اواصر الصداقة بين البلدين بصفة عامة والقوات البرية السعودية بصفة خاصة" معربا عن تطلعه إلى المزيد من هذه التمارين ويشكر فيها من عمل على هذا التمرين.
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