وزير الزراعة يفتتح الصالون التثقيفي بمعرض زهور الربيع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد مسعد:

افتتح الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مساء اليوم الاثنين، الصالون التثقيفي المقام بمعرض زهور الربيع بحديقة الأورمان تحت عنوان "رؤية مستقبلية لقطاع نباتات الزينة والزهور".

وعرض وزير الزراعة، خلال فعاليات الصالون، خطة الوزارة لتطوير المعرض وتحويله إلى حدث ثقافي ترفيهي، إلى جانب سمته التجارية.

من جانبها، أكدت الدكتورة جيهان المنوفي رئيس قطاع الإرشاد بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أن المعرض هو الأقدم والأكبر في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، ولابد من تعظيم قيمته كحدث فريد.

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بدوره، قال الدكتور السعدي بدوي مستشار وزير الزراعة للحدائق النباتية وأستاذ الزينة وتنسيق الحدائق بجامعة القاهرة إن الدكتور عز الدين أبوستيت استمع لآراء وأفكار العارضين والمستثمرين المشاركين في المعرض حول طرق التطوير، وكذا المعوقات التي تواجه صناعة الزهور ونباتات الزينة والفاكهة في مصر.

كما يناقش وزير الزراعة مع المستثمرين المشاركين في المعرض وسائل الارتقاء بالصناعة، بحيث يتم تعظيم مساهمتها في الدخل القومي والاقتصاد الوطني.

كان وزير الزراعة واستصلاح الأراضي قد افتتح في 21 مارس الماضي الدورة الـ86 للمعرض السنوي لزهور الربيع بحديقة الأورمان، وعقد مؤتمرًا صحفيًا عقب الافتتاح أعلن خلاله رؤية الوزارة لتحويل المعرض في السنوات القادمة إلى حدث ترفيهي ثقافي اقتصادي متميز يحرص على زيارته كل المصريين.