"ثقافة الطفل" يشارك غدًا في الاحتفال بيوم التراث العربي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (أ ش أ):

يشارك المركز القومي لثقافة الطفل التابع لوزارة الثقافة في الاحتفال بيوم التراث الثقافي العربي لعام 2019، الذي يُقام غدًا الثلاثاء، في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية تحت شعار (القدس الشريف).

وقال رئيس المركز القومي لثقافة الطفل الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف - في تصريح اليوم الاثنين - إن هذا الاحتفال يأتي تنفيذا لقرار مجلس جامعة الدول العربية في مارس 2016 بتخصيص يوم للاحتفاء بالتراث الثقافي العربي.

وأضاف أن الاحتفال سيُقام غدًا بدعوة من جامعة الدول العربية، وسيسهم المركز بتقديم عرض فني لفريق كورال أطفال المركز القومي لثقافة الطفل (سلام) الذي يشدو بأغنية بعنوان (القدس عربية)، بالإضافة إلى مجموعة من الأغاني الوطنية، كما سيقيم المركز معرض لوحات عن القدس، ومعرض لوحات (مصر في عيون أطفال العالم)، ومعرضًا لإصدارات المركز.