رئيس "تعليم النواب" يفتتح معمل علم النفس بكلية الآداب جامعة أسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - (أ ش أ):

افتتح الدكتور سامي هاشم رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي في مجلس النواب، والدكتور أحمد غلاب محمد رئيس جامعة أسوان، اليوم الإثنين، معمل علم النفس التجريبي والقياس النفسي التابع لقسم علم النفس بكلية الآداب في مقر الجامعة بمدينة أسوان الجديدة.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي قام بها أعضاء لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب في مقر جامعة أسوان اليوم في مدينة أسوان الجديدة يرافقهم كل من ياسين عبد الصبور، وشرعي صالح نائبا أسوان علاوة على نواب رئيس جامعة أسوان وعدد من العمداء وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

Advertisements

وصرح الدكتور أحمد غلاب رئيس الجامعة أن معمل علم النفس الجديد يخدم طلاب الجامعة ويساهم في إعداد الأخصائي النفسي الذي تحتاج إليه المستشفيات والمدارس وكافة القطاعات الحكومية الأخرى، ويضم المعمل عدد كبير من أجهزة التدريب على قياس أنماط وأساليب التعلم بطريقة حديثة.

وأضاف أن المعمل يحتوي أيضا على عدد كبير من المقاييس النفسية لجميع المراحل العمرية من سن الطفولة حتى مرحلة الشيخوخة لقياس الاتجاهات الشخصية والذكاء واضطرابات الطفولة وصعوبات التعلم للأفراد العاديين وذوي الاحتياجات الخاصة.

كما تفقد أعضاء لجنة التعليم بمجلس النواب عددا من المباني والمدرجات الخاصة بالكليات في مقر الجامعة بمدينة أسوان الجديدة، حيث استمعوا لشرح من الدكتور أحمد غلاب حول الخطة المستقبلية لتطوير الجامعة.