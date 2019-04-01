الجزائر / النيابة العامة تصدر بيانًا حول قضايا فسادٍ وتهريب أموال وقرارات بتحجير السفر

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أعلنت النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر أنه تم فتح تحقيقات إبتدائية في قضايا فساد وتهريب أموال بالعملة الصعبة، عملا بأحكام المادة 11 من قانون الاجراءات الجزائية.
وأصدر وكيل الجمهورية محكمة سيدي أحمد أوامر بمنع مغادرة التراب الجزائري ضد مجموعة من الأشخاص لم يحدد البيان هوياتهم.
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