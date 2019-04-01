الصين / مقتل 24 فردًا من رجال الإطفاء في حريق غابات

وكالات- لقي 24 فردا من رجال الإطفاء حتفهم في حريق غابات في مقاطعة سيشوان جنوب غربي الصين، وفقا لتقارير إعلامية رسمية اليوم الإثنين 1 أفريل 2019 . وذكرت شبكة "سي.جي.تي.إن" التليفزيونية الرسمية أن إجمالي 30 شخصا فقدوا بعد أن تأجج الحريق الذي إندلع للمرة الأولى أمس الأول السبت في مقاطعة مولى التبتية التي تتمتع بالحكم الذاتي، مجددا أمس الأحد بسبب تغير مفاجئ في إتجاه الرياح. Advertisements ولا يزال أكثر من 680 شخصا يكافحون الحريق.

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