الجزائر / تلفزيون "النهار": التحقيق مع 7 من رجال الأعمال بتهم فساد

وكالات - ذكر تلفزيون النهار اليوم، الإثنين 1 أفريل 2019، أن السلطات الجزائرية صادرت جوازات سفر سبعة من رجال الأعمال في إطار تحقيق يتعلق بتهم فساد.

وأمس الأحد، إعتقلت السلطات أيضا رجل الأعمال الجزائري البارز علي حداد الذي كان من الدائرة المقربة من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.