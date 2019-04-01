وكالات - ذكر تلفزيون النهار اليوم، الإثنين 1 أفريل 2019، أن السلطات الجزائرية صادرت جوازات سفر سبعة من رجال الأعمال في إطار تحقيق يتعلق بتهم فساد.
وأمس الأحد، إعتقلت السلطات أيضا رجل الأعمال الجزائري البارز علي حداد الذي كان من الدائرة المقربة من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.
كانت هذه تفاصيل خبر الجزائر / تلفزيون "النهار": التحقيق مع 7 من رجال الأعمال بتهم فساد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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