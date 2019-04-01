الرئاسة الجزائرية تعلن موعد استقالة بوتفليقة

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أعلنت الرئاسة الجزائرية، مساء الإثنين، إن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة سيستقيل من منصبه قبل نهايه عهدته في الـ 28 أبريل الجاري (2019).
وذكرت الرئاسة الجزائرية في بيان بأنه وبعد تعيينه للحكومة الجديدة يوم 31 مارس 2019، سيصدر الرئيس بوتفليقة قرارات هامة طبقا لأحكام الدستور لضمان استمرارية سير مؤسسات الدولة أثناء الفترة الانتقاليةالتي ستنطلق من التاريخ الذي سيتخذ فيه الرئيس قرار استقالته.
وتشهد الجزائر منذ 22 فبراير الماضي مظاهرات احتجاج واسعة ضد نظام بوتفليقة (البالغ من العمر 82 عاما) وترشحه لولاية خامسة على التوالي.
ونتيجة لهذه المظاهرات أعلن الرئيس بوتفليقة في 11 مارس الماضي، عدم
وعبر الكثير من المحتجين الجزائريين عن شكوكهم في قرارات بوتفليقة، ويواصلون المطالبة بالتغيير الكامل والسريع للسلطة في البلاد. ووفقا للدستور الحالي فإن الولاية الرابعة لبوتفليقة تنتهي في 28 أبريل.
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