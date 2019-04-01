عدنان الحسيني : قرار البرازيل بخصوص القدس انتهاك للشرعية الدولية

علق عدنان الحسيني عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وزير شؤون القدس ، اليوم ، على قرار البرازيل افتتاح مكتب تجاري بصفة دبلوماسية في مدينة القدس.
وقال الحسيني في تصريح له إن القرار يمثل انتهاكا فظا وصريحا لقرارات الشرعية الدولية واعتداء على حقوق شعبنا في عاصمته الأبدية، بحسب وكالة الأنباء الرسمية.
وأضاف الحسيني، أن إفتاح المكتب التجاري هو إنجرار مع المحاولات الاسرائيلية غير المشروعة لضم القدس الشرقية، داعيا البرازيل إلى التراجع عن قراراتها والالتزام بقرارات الشرعية الدولية التي نصت على أن القدس بحدود 1967 مدينة محتلة.
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