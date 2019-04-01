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تفاصيل اجتماع هنية مع ملادينوف في غزة اليوم

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أعلن مصدر مشارك في لقاءات قيادة حركة حماس مع مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة في الشرق الأوسط نيكولاي ميلادينوف أن قضية الأسرى في سجون الاحتلال كانت أولى القضايا التي تم بحثها في اللقاء الذي تم بين الجانبين ظهر اليوم، وخاصة الهجمة البربرية التي يتعرض لها الأسرى في سجن النقب وتداعياتها على كافة السجون،

بل وعلى الوضع الفلسطيني برمته بما في ذلك الجهود المبذولة في غزة.

 

وأضاف المصدر أن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية استعرض بالتفصيل الوضع الراهن داخل السجون، مشددًا أن هذه القضية تحظى بالإجماع الوطني، ومحذرًا أنها من أهم عوامل التفجير للوضع برمته حال استمرار

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الاحتلال بسياساته القمعية والهمجية.

 

وقال المصدر إن وفد الحركة عرض جانبًا من الرسائل التي تصل من قيادة الأسرى في السجون، والتي تؤشر على خطورة الوضع وما قد يٌقدم عليه الأسرى من خطوات ما لم تتوقف الهجمة عليهم.

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وكشف المصدر أن وفد الحركة طلب من السيد ميلادينوف والأمم المتحدة التدخل بشكل سريع لوقف حالة التدهور داخل السجون.

 

يُذكر أن هذه القضية يجري متابعتها أيضًا من قبل الوفد المصري والمسؤولين القطريين.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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