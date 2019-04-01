ملادينوف يغادر غزة بعد اجتماعه مع حماس

قام " نيكولاي ملادينوف " منسق عملية السلام في الشرق الأوسط والوفد المرافق له، مساء اليوم الاثنين، بمغادرة قطاع غزة ، عبر معبر بيت حانون

ووصل ملادينوف غزة صباح اليوم وعقد اجتماعا مع قيادة حركة حماس برئاسة رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية ، بحث خلاله تفاهمات التهدئة.

وقال مصدر مشارك في لقاءات قيادة حركة حماس مع ملادينوف أن قضية الأسرى

في سجون الاحتلال كانت أولى القضايا التي تم بحثها في اللقاء الذي تم بين الجانبين ظهر اليوم، وخاصة الهجمة البربرية التي يتعرض لها الأسرى في سجن النقب وتداعياتها على كافة السجون، بل وعلى الوضع الفلسطيني برمته بما في ذلك الجهودالمبذولة في غزة .

وأضاف المصدر أن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية استعرض بالتفصيل الوضع الراهن داخل السجون، مشددًا أن هذه القضية تحظى بالإجماع الوطني، ومحذرًا أنها من أهم عوامل التفجير للوضع برمته حال استمرار الاحتلال بسياساته القمعية والهمجية.

وتابع المصدر إن وفد الحركة عرض جانبًا من الرسائل التي تصل من قيادة الأسرى في السجون، والتي تؤشر على خطورة الوضع وما قد يٌقدم عليه الأسرى من خطوات ما لم تتوقف الهجمة عليهم.