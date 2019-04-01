نقلت صحيفة معاريف الإسرائيلية عن الجنرال يسرائيل زيف القائد الأسبق لفرقة غزة ، اليوم، قوله إن " الوضع القائم في قطاع غزة يتطلب من إسرائيل اتخاذ قرار واضح، فإما التوصل لتسوية مع حماس ، أو إعادة احتلال كل القطاع".
وأضاف :" يجب حسم الأمر فإما التوصل لوقف لإطلاق النار، أو إسقاط سلطة حماس، والتوقف عن لعبة البينغ بونغ مع الحركة في غزة".
وشدد أن "الاغتيالات التي تستهدف قادة حماسوالعمليات العسكرية الموضعية لها تأثير زمني مؤقت فقط، ولا تستطيع حل المشكلة بصورة نهائية، لأن الوضع القائم في غزة مربك جدا، ويشكل حالة استنزاف لإسرائيل وتبادل لإطلاق النار، وهذا وضع غير محتمل، وهي مسؤولية الحكومة بإيجاد استراتيجية جديدة لتغيير الوضع القائم".
وأوضح أن "السياسة الإسرائيلية القائمة لم تعد تتحكم في التطورات
وتابع أنه "لا يمكن تجاهل الأمر القائم في غزة، بل يجب إعطاء فرصة للتسوية التي يتحدثون عنها، ومعرفة مدى جدواها في إخضاع حماس، وإعداد الأرضية المناسبة لذلك، أو إعادة احتلال القطاع، وتنظيفه كليا من السلاح، وقتل كل من يوجد على رأس قيادة حماس الحالية".
كانت هذه تفاصيل خبر قائد إسرائيلي يهدد .. إما التوصل لتسوية مع حماس إو إعادة احتلال غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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