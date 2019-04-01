مراقبون أوروبيون يشيدون بالانتخابات الرئاسية في أوكرانيا

أشاد مراقبون من "منظمة الأمن والتعاون في أوروبا" بالانتخابات الرئاسية التي جرت في أوكرانيا أمس الأحد.
وذكرت بعثة المنظمة -في بيان أوردته شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم الاثنين- أن الناخبين كان لديهم ما وصفوه بـ"الخيارات الواسعة" في مراكز الاقتراع وأن المرشحين "كان بإمكانهم تنظيم حملاتهم الانتخابية بحرية".
وأوضحت أن المراقبين أكدوا أن لديهم تقييمًا إيجابيًا بشأن يوم الانتخابات ويتوقعون الأمر نفسه خلال
ولفتت الشبكة الأمريكية إلى أن النتائج الأولية للانتخابات أظهرت فوز زيلينسكي في الجولة الأولى بأكثر من 30 % من عدد الأصوات، فيما تراجع بوروشينكو عن هذه النسبة.
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