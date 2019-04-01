جيش الاحتلال يصدر تعليمات لسكان غزة لاحتمال هجوم على القطاع

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء اليوم، إن جيش الاحتلال أصدر تعليمات لسكان غلاف غزة لاحتمال تنفيذ هجوم من القطاع.
وقال موقع مفزاك لايف، العبري،" في أعقاب التحذيرات من احتمال تنفيذ هجوم من قبل الفصائل في غزة ضد قوات الجيشوالمستوطنين بالقرب من غلاف غزة، صدرت تعليمات إلى سكان الغلاف بالبقاء في حالة تأهب قصوى وكذلك أفراد الأمن".
جدير بالذكر أن صحيفة "يديعوت آحرنوت" العبرية ادعت أن
بدوره أكد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي الشيخ نافذ عزام في تصريح صحفي تلقت سوا نسخة عنه، أنه " لا صحة لهذه الأخبار التي تروجها إسرائيل، معتبرا أنها تهدف لمزيد من التحريض ضد شعبنا وحقوقه".
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