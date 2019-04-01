ألمانيا: سنركز خلال رئاستنا لمجلس الأمن على المساعدات ونزع السلاح

أكد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، اليوم ، تولي ألمانيا رئاسة مجلس الأمن الدولي اعتبارا من اليوم ولمدة شهر ، مشيرا إلى أن بلاده ستركز على المساعدات الإنسانية ونزع السلاح خلال هذه الفترة.

وقال ماس، في هذا الصدد، "لقد جعل ميثاق الأمم المتحدة مجلس الأمن الموقع المركزي لحل النزاعات والحفاظ على السلام العالمي. نحن ندرك المسؤولية التي نتحملها

مع الرئاسة، لكننا لا نريد فقط مساعدة مجلس الأمن على الارتقاء إلى مستوى دوره في إدارة الأزمات؛ بل سنضيف أيضاً مواضيعنا الخاصة على جدول الأعمال من أجل تعزيز منع الصراع على المدى الطويل".وأضاف: "سوف نركز خلال رئاستنا على دور عمال الإغاثة الإنسانية. إذ أصبحت المستشفيات والأطباءوالمساعدين هدفًا أكثر فأكثر، واستغلال المساعدات الغذائية والرعاية الطبية كوسيلة حرب ضد السكان المدنيين. يجب أن نوقف هذا الاتجاه صولا للحل الكامل للصراعات العسكرية. وإلا فهناك خطر الانزلاق إلى بربرية جديدة".وتابع: "سنعيد نزع السلاح إلى جدول أعمال مجلس الأمن لأننا نشهد تآكلًا خطيرًا لمعاهدات نزع السلاح الدولية. وسنعمل على حماية المرأة بشكل أفضل في النزاعات المسلحة وتمكين المرأة في حل النزاعات".واختتم بالقول من الجيد أن يكون لدينا شركاء أوروبيون في صفنا لجميع هذه القضايا.