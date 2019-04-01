نواب أميركيون يطلبون الاطلاع على تقرير مولر بالكامل

يعتزم رئيس اللجنة القضائية بمجلس النواب الأميركي جيري نادلر المطالبة بالنسخة الكاملة غير المعدلة من تقرير المستشار الخاص روبرت مولر بشأن التدخل الروسي في الانتخابات الأميركية، في خطوة قد تؤدي إلى تصاعد التوترات بين البيت الأبيض والمدعي العام الأميركي.

وفي عام 2017، تم تكليف مولر بالتحقيق بشأن التدخل الروسي في انتخابات الرئاسة الأميركية التي أجريت عام 2016، والتحقق من وجود أي علاقة بين روسيا والحملة الانتخابية للرئيس الأميركي دونالد ترامب. وقام مولر بتسليم تقريره إلى النائب العام ويليام بار الشهر الماضي، وتعهد بتقديم نسخة منقحة خلال أسابيع.

وقال رئيس اللجنة القضائية جيري نادلر في بيان إن "الكونجرس يطلب الحصول على النسخة الكاملة من تقرير المستشار الخاص بدون أي تعديل، فضلاً عن إمكانية الاطلاع على الأدلة السرية".

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وسوف يسمح هذا المقترح، الذي سيتم التصويت عليه داخل اللجنة بعد غد الأربعاء، باحتمال إصدار خمس مذكرات استدعاء بحق دونالد ماجين، وستيفن بانون، وهوب هيكس، وررينس بيربوس، وآن دونالدسون، وجميعهم موظفين سابقين في البيت الابيض.

ويطالب الديمقراطيون بالكشف عن التقرير الكامل، ويستندون إلى وجود سوابق كثيرة يعود تاريخها إلى عدة عقود مضت بشأن الكشف عن مثل هذه التقارير أمام الرأي العام.

ويقول بار إن التقرير المؤلف من 400 صفحة، يجري تنقيحه بحيث يتماشى مع اعتبارات قانونية، تتضمن مسائل حساسة تتعلق بجمع المعلومات أو تمس خصوصية "أطراف ثالثة" ليست لها صلة مباشرة بالقضية.