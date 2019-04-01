اليمن: مصرع 30 إفريقياً أثناء مشاركتهم مع الميليشيات الحوثية

أعلنت قوات الجيش اليمني، اليوم الإثنين، مقتل 30 أفريقياً أثناء قتالهم في صف ميليشيات الحوثي الإرهابية الموالية لإيران بمحافظة الضالع جنوبي البلاد، بمعارك مستمرة منذ خمسة أيام.

وذكر موقع الجيش اليمني "سبتمبر نت" أن قواته صدت، خلال خمسة أيام ماضية، عدة هجمات لميليشيات الحوثي الإرهابية التي تستميت من أجل استعادة السيطرة على مواقع فقدتها في جبهات مريس ودمت، شمالي محافظة الضالع.

وأفاد الموقع أن قوات الجيش أحبطت كل تلك الهجمات وأجبرت عناصر الميليشيات على التراجع والفرار.

ولفت الموقع إلى أن المعارك أسفرت عن مقتل 167 وإصابة 100 من عناصر الحوثيين الإرهابية، و30 أفريقياً، وتدمير دبابة، وعدد من العربات التابعة لها.

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