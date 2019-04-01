عطل فني يتسبب بتعطيل حركة الطيران في أميركا

واجه عدد كبير من شركات الطيران الأميركية، اليوم الإثنين، عطلاً معلوماتياً أدى إلى تأخير عدد كبير من الرحلات، كما أعلنت السلطات والشركات.

وذكرت الوكالة الفدرالية للطيران أن هذه الشركات تأثرت لـ"فترة وجيزة" بعطل طرأ على البرامج التي صممتها شركة "إيروداتا" للخدمات، وتتيح توفير بيانات عن الرحلات الجوية مثل الوزن وتفريغ الطائرة.

وأصاب العطل عدداً كبيراً من الشركات، منها "ساوث وست" و"دلتا إير لاينز" و"جت بلو" و"يونايتد" و"ألاسكا إير" وشركات إقليمية تنتمي إلى "أميركن إيرلاينز".

وذكر متحدث باسم "ساوث وست" أن العطل استمر نحو أربعين دقيقة، لكن المشكلة حلت.

وأضاف أن "حصول تأخير على صعيد الرحلات أمر متوقع، وعلى الزبائن التحقق من آخر التحديثات على موقع ساوث وست. نحن نعمل مع الزبائن الذين تأثرت رحلاتهم".

وقال المصدر إن الرحلات الجوية الرئيسية التي تأثرت كانت الرحلات الداخلية.

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