كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وكالة أنباء: الرئيس الجزائري سيتخذ قرارات مهمة قبل الاستقالة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وكالة الأنباء الجزائرية في نبأ عاجل لها، أن الرئيس الجزائريعبد العزيز بوتفليقة، سيتخذ قرارات مهمة "لضمان استمرارية سير مؤسسات الدولة" قبل الاستقالة.

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وكانت قد أعلنت رئاسة الجمهورية الجزائرية أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة يعتزم الاستقالة من منصبه قبل نهاية فترة ولايته الحالية المحددة بتاريخ 28أبريل الجاري.

وقالت الرئاسة الجزائرية، في بيان مساء اليوم الاثنين، "بعد تعيينه للحكومة الجديدة يوم 31 مارس 2019، سيتولى فخامة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، إصدار قرارات هامة طبقا للأحكام الدستورية قصد ضمان استمرارية سير مؤسسات الدولة أثناء الفترة الانتقالية التي ستنطلق اعتبارا من التاريخ الذي سيقرر فيه استقالته".

وأضافت الرئاسة "ستتم استقالة رئيس الجمهورية قبل نهاية عهدته الانتخابية المحددة في يوم الأحد 28 نيسان/أبريل 2019".