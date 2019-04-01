كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "جامعة الدول" تنظم برنامجاً تدريبياً حول "منظومة حقوق الإنسان" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تُنظم الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (قطاع الشؤون الاجتماعية وقطاع الشؤون الإدارية والمالية) خلال الفترة من 2-4 أبريل/نيسان 2019 برنامجا تدريبيا لفائدة منسوبي الأمانة العامة حول "منظومة حقوق الإنسان القائمة تحت مظلة الأمم المتحدة"، وذلك بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ومركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية.

وقد صرحت سعادة السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد - رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية، أن البرنامج التدريبي يهدف إلى تعزيز معرفة موظفي الأمانة العامة بحقوق الإنسان وضماناتها طبقا للقانون الدولي لحقوق الإنسان، لا سيما من خلال استعراض آليات عمل هيئات المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، والإجراءات الخاصة، وآلية الاستعراض الدوري الشامل ومدى تفاعل الدول العربية معها.

وسوف يستفيد من البرنامج التدريبي حوالي 40 مشاركا من كافة إدارات الأمانة العامة التي يرتبط عملها بصورة مباشرة أو غير مباشرة بحقوق الإنسان.

هذا، ويأتي تنظيم هذا البرنامج التدريبي في إطار مذكرة النوايا الموقعة في 17 أبريل 2002 بين جامعة الدول العربية ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان والمتضمنة قيام المفوضية بتنظيم ورش تدريبية لفائدة موظفي جامعة الدول العربية، وكذا في إطار تنفيذ الأنشطة المدرجة في مصفوفة التعاون بين منظومتي الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية للفترة 2018-2020.