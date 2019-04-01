كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تبادل إطلاق النار بين الهند وباكستان فى كشمير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تبادلت الهند وباكستان النيران والقصف العنيف على طول خط السيطرة في منطقة بونش مع تصاعد التوترات بين البلدين.

وبدأ تبادل إطلاق النار صباح اليوم في جامو وكشمير، وأصدر الجيش الهندي، تحذيراً من أنهم سييردون بالتخلى عن "وقف إطلاق النار غير المبرر".

ووفقاً لصحيفة "ديلى اكسبريس" البريطانية، توفي شخص واحد وأصيب عشرة أشخاص بجروح.

وقال متحدث باسم الجيش الهندي: "بدأت باكستان انتهاكًا غير مبرر لوقف إطلاق النار من خلال القصف بقذائف الهاون والنيران بالأسلحة الصغيرة على طول خط السيطرة في منطقتي شاهبور وكيرني بمنطقة بونش، وأضاف :"الجيش الهندي سيثأر بشكل مناسب".

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وتوفيت فتاة بعد إصابتها في تبادل إطلاق النار، بينما أصيب خمسة أفراد وخمسة مدنيين، وفقًا لصحيفة شيناب تايمز.

وأصيب المدنيون الخمسة بجروح في قرى ماندهار وشهابور وكيرني وباندي بقطاع بونش.