كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصرع وإصابة 267 حوثياً في الضالع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شنت وحدات من الجيش الوطني اليمني، هجوماً استهدف مواقع تتمركز فيها ميليشيا الحوثي، الذراع الإيرانية في اليمن، غرب تعز.

وقال مصدر عسكري لموقع "نيوزيمن" اليوم الإثنين، إن قوات الجيش قصفت ثكنة عسكرية للميليشيا في تبة القرن جنوب غرب جبل هان، وشوهدت ألسنة اللهب ترتفع من الموقع المستهدف، غير أنه لا تتوافر معلومات حول الخسائر في صفوف الميليشيا الناجمة عن الهجوم.

ومن جهة أخرى، قُتل وأصيب267 عنصراً من الميليشيا بينهم أفارقة، خلال المعارك المستمرة منذ 5 أيام، شمالي محافظة الضالع جنوبي البلاد، وفقاً لموقع "سبتمبر نت" الإخباري.

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وصدت قوات الجيش الوطني، خلال هذه الفترة عدة هجمات للميليشيا التي تستميت من أجل استعادة السيطرة على مواقع فقدتها في جبهات مريس ودمت، شمالي محافظة الضالع، وأحبطت قوات الجيش كل تلك الهجمات وأجبرت عناصر الحوثي على التراجع والفرار.

وأسفرت المعارك عن مصرع 167 من عناصر الميليشيا بينهم القيادي الميداني المدعو إبراهيم علي قايد الأقرع، و30 صومالياً، وأصيب 100، علاوة على تدمير دبابة وعدد من العربات التابعة لها.

وأفاد شهود أعيان أنهم شاهدوا ما يقارب من 7 أطقم تقل جثث لعناصر حوثية وصلت إلى مدينة دمت، فيما شيعت الميليشيا في قرية الأحرم بدمت عشرات القتلى من عناصرها الذين لقوا مصرعهم في مواجهات جبهات الضالع المختلفة.