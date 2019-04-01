كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الاتحاد الجمركى يبدى استعداده لمناقشة عضوية بريطانيا بالاتحاد الجمركى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال أحد أقرب حلفاء الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، إن الاتحاد الأوروبي "سيناقش" عضوية الاتحاد الجمركي مع المملكة المتحدة إذا أيد غالبية النواب البريطانيين الخطة في البرلمان.

ووفققاً لصحيفة "ديلى اكسبريس" البريطانية، انتقدت ناتالي لويسو، التي استقالت من منصب وزير الشؤون الأوروبية الأسبوع الماضي لترشح نفسها لمنصب البرلمان الأوروبي في الانتخابات الأوروبية المقبلة، بريطانيا، مدعية أن هناك "أغلبية على لا شيء" في مجلس العموم.

لكنها قالت إن بروكسل تبقي بابها مفتوحًا لـ "مناقشة" خيار التسوية الذي قد يؤدي إلى بقاء المملكة المتحدة داخل الاتحاد الجمركي

وجاء تعليق لويسو بعد أن قال كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي في الاتحاد الأوروبي، ميشيل بارنييه، يوم الجمعة إن بروكسل ستكون "منفتحة" للسماح للمملكة المتحدة بالبقاء في الاتحاد الجمركي.

Advertisements

وفي حديثها إلى نواب أوروبيين في وارسو، قال: "نحن على استعداد لأن نكون أكثر طموحًا في حالة تطور الخطوط الحمراء في المملكة المتحدة.

"على سبيل المثال، نحن منفتحون للعمل على مبدأ الاتحاد الجمركي الدائم إذا قررت المملكة المتحدة السير في هذا الطريق".

واستبعدت تيريزا ماي منذ بداية مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وجود ديمومة في الاتحاد الجمركي.