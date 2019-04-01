كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مراقبون أوروبيون: لسنا مقتنعون بنزاهة انتخابات تركيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتقدت هيئة مراقبة أوروبية، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لقمعه حرية التعبير، قائلة إنه حرم البلاد من إجراء انتخابات محلية" حرة ونزيهة".

وقال مجلس السلطات المحلية والإقليمية في المجلس الأوروبى، اليوم، إن المواطنين يجب أن يكونوا قادرين على التعبير عن آرائهم دون خوف من الانتقام من الحكومة، حيث أصدر حكمه في الانتخابات المحلية التى جرت يوم الأحد.

وتعرض الرئيس أردوغان لانتكاسة كبيرة يوم الأحد عندما فقد حزبه، حزب العدالة والتنمية، سيطرته على العاصمة أنقرة، بعد 16 عامًا، ويتحدى الحزب النتائج في كل من أنقرة وإسطنبول- أكبر مدينة في تركيا والتي تعتبر أكبر جائزة انتخابية- حيث تتقدم المعارضة.

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وصرح أندرو داوسون، رئيس وفد المجلس، للصحفيين في أنقرة بأنه تم إرسال 22 مراقبًا إلى حوالي 140 مركز اقتراع في جميع أنحاء البلاد لمشاهدة ممارسة الناس لحقهم في التصويت.

وقال إن التصويت أجري بطريقة منظمة، لكن لم يكن سوى جزء من ما يضمن العدالة عندما يتعلق الأمر بالاستطلاع.

وأضاف: "نحن من كونجرس مجلس أوروبا لسنا مقتنعين تمامًا بأن تركيا تتمتع حاليًا ببيئة انتخابية حرة ونزيهة تعد ضرورية لإجراء انتخابات ديمقراطية حقيقية وفقًا للقيم والمبادئ الأوروبية.